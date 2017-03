Jinek en Pauw winnen TV-beelden

Pauw krijgt de prijs voor het programma 5 Jaar Later, in de categorie beste actuele programma. Volgens de jury bewijst vooral de uitzending met voormalig PvdA-fractieleider Diederik Samsom dat het programma er na negen seizoenen nog steeds toe doet. "Pauw schept door zijn gevoelige, maar zeker niet larmoyante interviewstijl ruimte voor Samsom om kwetsbaar te zijn. Goede tv met weinig opsmuk die slim gebruikmaakt van oude fragmenten.”

De bekroning voor Pauw betekent dat Zondag met Lubach achter het net vist. De jury prijst het programma van Arjen Lubach wel als "een nieuwe manier van journalistiek bedrijven: met de juiste mix van lichte en serieuze onderwerpen wordt de tijdgeest vlijmscherp gefileerd. De fenomenale tekstschrijvers weten informatie op een humoristische manier te verpakken." Ook is er veel lof voor de beeldresearchers van het VPRO-programma.

Susan Radder

De derde genomineerde was Floortje Dessing die met haar programma "de impact van de oorlog in Syrië inzichtelijk maakt. Zij is oprecht en blijft weg van sensatie." Ook het TV-Beeld voor beste hoofdrol in een dramafilm werd uitgereikt. Deze ging naar Susan Radder voor haar vertolking in de One Night Stand-film Horizon.

De rest van de TV Beelden wordt uitgereikt op 23 maart.