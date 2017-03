Musical Annie M.G. Schmidt weer op radio

Madam uit 1981 is een van de minder bekende musicals van het succesvolle duo. De voorstelling vertelt over de botsingen tussen een bordeel en het feministenhuis dat ernaast staat. Vooral de feministen waren niet blij met het stuk, omdat Schmidt inhoudelijk partij koos voor de prostituees. Dit leidde zelfs tot protesten bij de theaters. Achteraf erkende de schrijfster dat zij de personages in Madam zelf te stereotype vond.

De musical behoort tot de minst uitgevoerde stukken van Schmidt. De muziek is voor de speciale hoorspelversie opnieuw gearrangeerd; in het De La Mar-theater vond eerder deze week een eenmalige try-out van het hoorspel plaats. Madam is op 16 april om 16.00 uur te horen op NPO Radio 5.

Het team achter het project bewerkte eerder ook de hit Heerlijk duurt ’t langst van Schmidt en Bannink tot hoorspel.