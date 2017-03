Mel C zingt Wannabe met cast School of Rock

Dat melden Britse media. Het gebeurt vaker dat grote namen uit de popwereld tijdens een toegift spontaan mee komen zingen bij de voorstelling. In New York trad eerder gitarist Slash van Guns N’ Roses op met de spelertjes. Zij zongen toen Sweet Child O’Mine, een grote hit van die band.

School of Rock is gebaseerd op de gelijknamige filmhit uit 2003 met Jack Black als onconventionele muziekdocent die les gaat geven op een chique privéschool. Hij vormt met de brave leerlingen een band om mee te doen aan een rock-wedstrijd. De musicalversie is gecomponeerd door Andrew Lloyd Webber en trekt zowel in Londen als New York veel publiek.

Het is niet duidelijk wanneer School of Rock in Nederland te zien zal zijn.