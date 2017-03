Rotterdamse bioscoop wijdt maand aan New York

"Meestal worden retrospectieven samengesteld aan de hand van een regisseur", legt programmeur Jan de Vries van KINO uit. "Maar we wilden het eens anders aanpakken. Het leek ons heel interessant om aan de hand van vijf totaal verschillende films een zo compleet mogelijk beeld te schetsen van een stad die zoveel regisseurs als decor voor hun verhalen hebben gebruikt."

Het programma bestaat uit maffia-epos Goodfellas (1990) van Martin Scorsese, de thriller Leon (1994) van Luc Besson, de horrorfilm Rosemary’s Baby (1968) van Roman Polanski, de rauwe actiefilm The Warriors (1979) en de film noir The Sweet Smell of Success (1957). De titels zullen in april op vijf achtereenvolgende zondagen worden vertoond. Bij Goodfellas van Martin Scorsese wordt in het restaurant van KINO ook een speciaal maffia-menu geserveerd.

De bioscoop wil in de toekomst vaker van dit soort alternatieve retrospectieven gaan organiseren. Het populaire theater opende in het najaar zijn deuren op de locatie in het centrum waar vroeger filmhuis LantarenVenster zat. KINO probeert naast actuele titels ook zoveel mogelijk klassiekers op groot doek te vertonen.