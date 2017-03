Ze huurde namelijk een hele bioscoop af om met de familie de film Beauty and The Beast te kunnen kijken. Aangezien zijn verjaardag tegelijk was met St. Patrick's Day, versierde Kris de locatie met groene feestartikelen en zorgde ze ervoor dat de gasten verkleed waren.

Foto: Snapchat Foto: Snapchat

Onder andere zussen Kourtney en Khloé waren naar het feest gekomen. Ook Rob's verloofde Blac Chyna en dochter Dream waren van de partij, zo weet US Weekly.