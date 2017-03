Dat meldt de politie van Missouri op Facebook. Ze laten weten dat ze zaterdagmiddag afgingen op een oproep die binnenkwam via het alarmnummer.

"Hulpverleners vonden een man die niet meer bij bewustzijn was en begonnen met reanimeren. Helaas kon de 90-jarige man niet meer gereanimeerd worden en is hij dood verklaard om 13.26 uur. De politie bevestigt de dood van Charles Edward Anderson Berry Sr., beter bekend als de legendarische muzikant Chuck Berry. De familie vraagt hun privacy te respecteren in deze moeilijke tijd respecteren."

De zanger werd bekend door nummers als Johnny B. Goode, Maybellene en Roll over Beethoven. Onlangs bracht hij voor het eerst in 38 jaar weer een album uit ter ere an zijn 90e verjaardag. Daarop speelde hij ook met zijn kinderen Charles jr. en Ingrid.

Wat de precieze doodsoorzaak is, is nog niet bekendgemaakt.