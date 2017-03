"Ik voelde me gevangen in mijn eigen lijf. Je wordt ook chagrijnig en depressief en huilerig. Het is aan geen enkele kant goed", zo vertelt ze aan Shownieuws.

Anouk merkte tijdens de voorstelling De Tweeling dat ze toch wel erg pijn had. "Ik heb zo'n beetje de première op mijn tanden gehaald, slepend over het toneel en toen kon ik ook niet alle voorstellingen doen."

De diagnose artrose volgt en dat is opmerkelijk, aangezien ze pas 45 jaar is. "Ik heb nog geprobeerd om eroverheen te trainen en op een gegeven moment dacht ik: 'ik wil ook gewoon verder met mijn leven.' Ik ben te jong om in een stoel te gaan zitten."

Een operatie volgde en Anouk kreeg een nieuwe heup. Ze loopt nog op krukken, maar hoopt in oktober weer op het toneel te staan.