Sterren kapot van overlijden Chuck Berry

"Chuck Berry voegde blues en swing samen in het fenomeen van de vroege rock-'n-roll. In de muziekindustrie was hij een van de groten. Bedankt Chuck", twitteren de Jackson-broers. Rocker Bruce Springsteen noemde het een 'gigantisch verlies'. "Chuck Berry was de beste uitvoerder, gitarist en schrijver van pure rock-'n-roll die ooit heeft geleefd."

Ook The Rolling Stones lieten van zich horen op Twitter. "Ik vind het heel erg verdrietig om te horen dat Chuck Berry is overleden. Ik wil hem bedanken voor alle inspirerende muziek die hij ons heeft gegeven. Hij gaf glans aan onze tienerjaren en blies leven in onze droom om muzikant te worden. Zijn teksten schitterden boven die van anderen en schenen een vreemd licht op de Amerikaanse droom. Chuck, je was geweldig en jouw muziek is voor altijd in ons gegraveerd", aldus frontman Mick Jagger. Gitarist Keith Richards schreef: "Een van mijn grote lichten is uitgegaan."

Koning

Guns N' Roses-gitarist Slash is 'kapot van verdriet'. "Hij was ontegenzeggelijk de koning. Een moment van stilte is zeker op zijn plaats." Ook Lenny Kravitz bewees een laatste eer: "Geen van ons zou hier zijn geweest zonder jou. Rock on broeder." Verder uitten ook andere grote namen uit de entertainmentindustrie als ex-Beatle Ringo Starr, zanger Bruno Mars, acteur Russell Crowe, auteur Stephen King en voormalig president Bill Clinton hun verdriet.

Maar ook in Nederland werd op social media stilgestaan bij de dood van Berry. "Wat een icoon! Rust zacht", twitterde 3FM-dj Giel Beelen. "Chuck Berry, één van de grondleggers van de Rock ‘n Roll is overleden… 90 jaar oud. RIP!", had collega-dj Gerard Ekdom erover te zeggen.

Jon van Eerd schrijft: "Chuck Berry overleden. Hij zei ooit tegen mij: Your dream is yours and nobody else's. So make sure it stays your dream and nobody else's." Niels Geusebroek houdt het simpel met: "R.I.P. Legend Chuck Berry..." Zanger Waylon reageert op Instagram: "The roll in rock&roll died today... RIP Chuck Berry!"