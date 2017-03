Alex Klaasen in de huid van Gertrude Stein

Het is slechts één van zijn rolletjes in de Modern Art Revue, een lunchvoorstelling over moderne kunst die hij maakt met initiatiefnemer Steef de Jong en regisseur Ina Veen van muziektheater Groots en Meeslepend.

De voorstelling is bedoeld voor "kunstminnenden èn cultuurbarbaren". Hoewel er volop humor in de voorstelling komt, wordt er niet de draak gestoken met de moderne kunst, integendeel. De makers hopen dat de toeschouwers wat anders naar kunst gaan kijken (en het liefst ook dat ze na de voorstelling meteen doorkuieren naar het museum). "We pretenderen niet een antwoord te hebben op wat kunst is. De toon wordt luchtig. We willen niet laten zien hoe je moet kijken, maar hoe je óók zou kunnen kijken", aldus Alex. En wie echt niet aan de kunst wil, moet toch een leuke voorstelling hebben.

De Jong, die met zijn muziektheater het vrijwel vervlogen verschijnsel operette op een eigentijdse wijze nieuw leven hoopt in te blazen, wilde aanvankelijk een voorstelling maken over de door hem bewonderde kunstenaar Jan Schoonhoven, maar trok het onderwerp uiteindelijk breder. "Het is honderd jaar geleden dat Marcel Duchamp een pispot signeerde en presenteerde als kunst. Dat heb ik voor de gelegenheid als het begin van de moderne kunst genomen", aldus de theatermaker, die zelf op de kunstacademie zat.