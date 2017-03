Mounh Sarath laat aan The Sun weten dat hij ervoor zorgde dat hij op papier de vader van Maddox was, om het proces van de adoptie te versnellen. Sterker nog, officieel is hij dat nog steeds. "In de rechtbankpapieren is Maddox nog steeds mijn zoon. Ze heeft dit nooit laten aanpassen. Angelina moest zijn naam veranderen en dat kon alleen als ik dit zo deed. Toen heb ik gezegd dat hij mijn zoon is."

De krant zou de papieren zelfs ingezien hebben, maar laat wel weten dat er geen bewijs is dat de actrice of haar man destijds, Billy Bob Thornton, hiervan op de hoogte waren.

Erg blij met de gang van zaken is Sarath niet: "Ik zou blij zijn als Cambodja haar nooit meer hoeft te zien."

Angelina Jolie met Mounh Sarath Foto: Linkedin

Het is niet de eerste keer dat de adoptie van Maddox in opspraak is. Angelina werd destijds geholpen door Lauryn Galindo, die later achttien maanden de cel in moest omdat ze namen, geboortedata- en plaatsen vervalste van kinderen uit Cambodja die ze plaatste bij Amerikaanse gezinnen.