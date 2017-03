De man zou buiten het huis op wacht staan. Volgens TMZ is het ontslag opmerkelijk, omdat het hele gebeuren verdacht veel op een inside job zou lijken.

Bij de inbraak werden sieraden met een waarde van 200.000 dollar gestolen. Daar zouden volgens de website horloges van Cartier en Rolex bijzitten.

Tot nu toe is er nog geen verdachte in beeld. De politie hoopt dat bewakingscamera's die in en rondom het huis staan wellicht meer duidelijkheid kunnen verschaffen.

Halfzus Kim Kardashian ontsloeg haar beveiliger ook, vlak na de overval in Parijs. Patrick Duvier was op de bewuste avond vetrokken met Kendall en Kourtney om hen te begeleiden naar een nachtclub en zodoende was Kim alleen tijdens de overval.