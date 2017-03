De vlog heeft de veelzeggende titel 'Een levende hel!' "De afgelopen dagen leef ik in een soort van hele grote nachtmerrie en iedere dag hoop ik wakker te worden en hoop ik dat het een droom is."

Toch gaat het naar eigen zeggen goed met Laura. "Tuurlijk, het is allemaal heel erg en vreselijk. Maar ik heb besloten mijn leven weer op te pakken in plaats van verdrietig te zijn en mezelf te willen opsluiten of te willen verstoppen."

De realityster heeft veel contact gehad met mensen die hetzelfde is overkomen. "In mijn geval is het erg, want heel Nederland weet het, maar voor die mensen is het net zo erg."

Uit onderzoek is inmiddels gebleken dat degene die het materiaal lekte al zeven jaar bezig was met het verzamelen van de beelden. "Dat is echt zo ziek. Wat bereikt hij of zij ermee? Wij hebben hier allemaal niet om gevraagd, maar wij komen hier doorheen, wij zijn sterk."

Laura is het eerste Nederlandse slachtoffer van het door Amerikaanse media bestempelde The Fappening 2.0, waarbij wederom een groot aantal privéfoto's van sterren zijn gelekt. In 2014 gebeurde dat ook al bij namen als Jennifer Lawrence en Kate Upton. Dit keer behoren tot de slachtoffers onder meer Emma Watson en Amanda Seyfried. Ook de naam van Carice van Houten zingt op internet rond, al zijn van haar nog geen beelden gepubliceerd.