‘The Hamster’ zoals hij wordt genoemd, viel op zijn hoofd van de motor en ging knock out. Co-presentator Jeremy Clarkson (57) tegen The Sun: “Hij heeft zichzelf ernstig bezeerd.”

De 47-jarige presentator lag bewusteloos langs de weg in het verlaten Mozambique, gelegen in het zuidoosten van Afrika.

Tweede keer

Het is niet de eerste keer dat Hammond slachtoffer van een heftig ongeluk is. Elf jaar geleden liep hij ernstige hersenbeschadiging op bij een harde crash voor het populaire programma Top Gear. De Brit overleefde het ternauwernood.

Het is onbekend of Hammond dit keer een helm droeg.

De schrik zat er dan ook goed in, ook bij co-host James May (54). Een bron zegt: “De mannen staan bekend om hun grappen en grollen, maar met het vorige ongeluk nog vers in hun gedachten, viel dit rauw op hun dak. Maar nu ze weten dat het goed komt met Richard, is het weer goed en kunnen ze weer lachen.”

Het ongeluk zal naar verwachting voorkomen in de tweede serie van Amazon Primes motorshow later dit jaar.