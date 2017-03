Liam Gallagher haalt weer uit naar broer Noel

Liam noemde zijn broer "nep" omdat deze zich in hun thuisstad Manchester anders zou gedragen dan in Londen. "Morgen als hij in Londen is trekt hij meteen weer zijn Prada aan", zei Liam die zijn broer beschuldigde twee gezichten te hebben.

See the fake bombing about in his stone island again coz he's in manc he'll be back in his Prada 1st thing tmorrow LG X — Liam Gallagher (@liamgallagher) 19 maart 2017

Ook twitterde de muzikant dat hij de hitsingle Don't Look Back In Anger van Oasis zal spelen tijdens zijn aanstaande tournee. "Het werd tijd dat het nummer fatsoenlijk werd uitgevoerd", aldus de zanger die op deze manier subtiel zijn mening wilde geven over de muzikale kwaliteiten van zijn broer Noel.

Opening with Don't look back in anger ending with Rocking chair bout time they were done proper LG not for sale — Liam Gallagher (@liamgallagher) 19 maart 2017

Maar Liam ging nog verder. Hij noemde zijn broer Noel een clown en zei dat hij alle nummers beter kan schrijven en zingen dan Noel. De twee broers hebben sinds het uiteenvallen van de band Oasis in 2009 voortdurend ruzie met elkaar over de muziekrechten en de muzikale erfenis van de eens succesvolle band.