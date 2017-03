Band Queen krijgt eigen versie van Monopoly

Het bord bestaat uit de beroemde tours van de band zoals hun eerste optreden in 1970 in de Imperial College tot het laatste optreden in Knebworth Park in 1986 met leadzanger Freddie Mercury. Ook de diverse speelstukken zijn in de stijl van de band. Zo kunnen spelers kiezen uit de gitaar van Brian May of de stofzuiger uit de beroemde videoclip van het nummer I Want To Break Free.

Foto: Hollandse Hoogte

Gitarist May reageerde blij op het nieuws over het bordspel, al hoopte hij dat het wat langer geheim zou blijven. "Ik weet zeker dat de fans dit nieuwe monopolyspel zullen waarderen", aldus de 69-jarige gitarist.

Naast het bordspel zijn ook de opnamen begonnen van een speelfilm over het leven van zanger Mercury en zijn tijd bij de band. Emmy-winnaar Rami Malek speelt de rol van Mercury, die in 1991 overleed aan de gevolgen van AIDS.