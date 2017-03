Dit zegt journalist Jay Glazer van Fox Sports tegen TMZ. Volgens hem zijn de FBI en het beveiligingsteam van de NFL het shirt op het spoor. Het tricot dat Tom droeg in de finale, werd vlak na de spectaculaire winst van zijn Patriots tegen de Atlanta Falcons (34-28) gestolen.

De American football-speler gaf - nadat hij erachter kwam dat hij zijn shirt miste in de kleedkamer in Houston - aan dat het tricot zo'n 500.000 dollar waard moest zijn.

Quarterback Brady had zijn wedstrijdtricot na de winst in de verlenging op de Falcons (34-28) in zijn tas gestopt. In het feestgedruis dat volgde in de kleedkamer, sloeg iemand zijn slag. "Jammer, want het was een mooi aandenken'', zei Brady. "Ik had het graag aan mijn moeder willen geven. Het zal vast ergens opduiken op eBay. Maar ik heb de ring, dat is het belangrijkste voor mij.''