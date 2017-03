premium

Linda de Mol houdt gewicht nog even geheim

1 uur geleden

Linda de Mol is officieel begonnen met haar lijnperiode. In de komende zes weken probeert de presentatrice 5 kilo kwijt te raken door in ieder geval minder te eten en veel meer te sporten. "Ik wilde dat ik kon zeggen dat ik er ontzettend veel zin in heb maar dat is gewoon niet zo. Ik zie er eigenlijk best een klein beetje tegenop", zegt Linda in haar eerste vlog, die maandag verscheen.