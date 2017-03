Dat heeft Eric bekendgemaakt op Twitter. "Lara Trump en ik zijn heel blij dat we kunnden delen dat we in september een jongen aan #TeamTrump kunnen toevoegen. Het is een fantastisch jaar. We voelen ons gezegend."

.@LaraLeaTrump & I are excited to announce that we are adding a boy to #TeamTrump in September. It's been an amazing year. We are blessed! pic.twitter.com/ENrhdxdziA — Eric Trump (@EricTrump) 20 maart 2017

Volgens Lara is opa Donald dolenthousiast. "Eric's vader is zo blij dat we bang waren dat hij zijn mond voorbij zou praten tijdens een persconferentie."

De twee zijn ondertussen al druk bezig met babynamen. "We zijn dol op de naam Charlie, maar we hebben al een hond met die naam, dus die valt af", zo vertelt Eric aan People.

De president van Amerika heeft al acht kleinkinderen. Zoon Donald Jr. heeft vijf kinderen, dochter Ivanka drie.