Dat gebeurt op verzoek van de rockband, zo heeft concertorganisator Mojo maandag bekendgemaakt. Metallica wil zo 'ongewenste tussenhandel' voorkomen.

Fans kunnen maximaal vier kaarten kopen op hun eigen naam of deze al direct op vier verschillende namen zetten. De namen worden aan de deur gecontroleerd en kunnen tussentijds niet meer worden gewijzigd.

Het verkopen van concertkaartjes op naam is ondanks het gesjoemel met tickets nog redelijk uniek. Vorig jaar was in Nederland Radiohead een van de eerste grote bands die dat deed.

Vorige week werd bekend dat Metallica in het kader van hun wereldtournee Nederland aandoet. De kaartverkoop begint op 24 maart.