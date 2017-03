Dat onthult de Wonder Woman-actrice op Instagram. Ze schrijft: "En toen waren we met z'n vieren... Ze is er, Maya. Ik voel me ontzettend gezegend en dankbaar voor alle wonderen in mijn leven."

Op de bijbehorende foto is Gal in het ziekenhuis te zien met haar man Yaron Versano en dochtertje Alma, die in 2011 geboren werd. Alma duwt de kinderwagen waarin Maya ligt.