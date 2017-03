“Hier kan niets tegenop”, zegt hij tegen Hello! Magazine. De zeventigjarige Rolling Stone noemt vrouw Sally “een geweldige moeder”.

Ronnie geniet met volle teugen van de twee meisjes. Ze zijn inmiddels negen maanden oud. “Vooral als ze bij ons in bed komen en we lekker tegen elkaar aan kruipen”, vertelt de musicus. “Dat zijn echt de mooiste momenten. Dat is nou mijn idee van hemels geluk.”

De rocker noemt zichzelf een gelukkig mens. “En Sally is een geweldige moeder. Echt een natuurtalent!” De moeder zelf vertelt dat de meisjes gek zijn op hun vader. “Ze worden helemaal blij als ze Ronnie zien. Je ziet meteen dat hun gezichtjes opklaren.”

De tweeling heeft er voor gezorgd dat Ronnie definitief heeft gebroken met zijn oude leventje als stoere rocker. Drinken doet hij al zeven jaar niet meer en vlak nadat Gracie en Alice werden geboren, gaf hij het roken op. Nu heeft hij ook het buitenleven ontdekt. “Ik vind het geweldig”, zegt hij daarover.