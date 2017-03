"Ik ben een jaar geleden gestopt met wiet roken", zegt Woody in een interview met Vulture. Volgens de acteur tastten de verdovende middelen zijn hersenen te veel aan en werd hij daardoor veel minder productief. "Dat was een beetje mijn probleem. Gewoon dertig jaar lang veel te hard feesten."

Woody werd naar eigen zeggen 'euforisch' van een jointje, maar als veelgebruiker merkte hij steeds minder van de bijwerkingen. Nu wordt hij nog wel eens in de verleiding gebracht om er weer eens eentje op te steken, maar tot dusver was hij sterk genoeg om nee te zeggen. "Het was een prachtig gedraaid jointje. Maar ik had zoiets van: ik heb dit lang gedaan. Het zou vreemd zijn om te zeggen: 'oké, geef me maar een trekje', om vervolgens weer te beginnen met roken."