Dat deed hij vooral om zijn eigen fouten uit het begin van zijn carrière met hem te delen, zei Ali maandagavond in RTL Late Night.

Boef kwam zelf naar Ali toe toen hij besloot om zijn platen voortaan in eigen beheer uit te geven. Hij had echter wel een management nodig en klopte daarvoor bij Ali aan. De rapper, die het afgelopen jaar vooral negatief in het nieuws kwam met zijn treitervlogs, zag in dat hij zijn imago moest veranderen en hoopte dat Ali hem kon helpen.

"Ik heb niks tegen hem gezegd maar vooral gevraagd. Ik was benieuwd hoe hij er zelf tegenaan keek. Hij nam afstand", aldus Ali, die vervolgens van hem te horen kreeg dat hij vooral muziek wil maken. "Hij wilde nooit meer zo verschijnen en vreesde dat het een smet zou blijven op zijn carrière. Als je met zulke woorden bij mij komt aanzetten dan wil ik je wel helpen."

En dat heeft geholpen. Boef, die eigenlijk Sofiane Boussaadia, is hard op weg naar zijn eerste solohits. Vrijdag kwam zijn album Slaaptekort uit, dat afgelopen weekend de records aaneen reeg op Spotify. Het moet gek lopen als de rapper komende week niet in de hoogste regionen van de hitlijsten staat.