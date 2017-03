George Clooney verrast bejaarde fan

Het bejaardenhuis waar Pat Evans woont, plaatste maandag een foto van de ontmoeting op Facebook. "We houden van George Clooney, wat een legende", schrijft de instelling bij de foto. Volgens een medewerker van Sunrise droomde Pat bijna dagelijks hardop van een bezoekje van de acteur, sinds bekend is dat George en zijn vrouw Amal in de buurt van het bejaardenhuis zijn komen wonen.

De acteur nam een bos bloemen en een kaart mee voor Pat, die enorm in haar sas was met het bezoekje. Volgens de medewerker had de instelling brieven geschreven aan Wish Upon A Star, een organisatie die speciale wensen laat uitkomen. George besloot de dame in kwestie spontaan te bezoeken. "Opeens stond zijn assistent voor de deur, en vertelde dat George op de parkeerplaats stond."