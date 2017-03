Jessica Chastain en Blake Lively geëerd

Naast de actrices worden ook Broadwayster Audra McDonald, presentatrice Gayle King, Viacom-bestuurslid Shari Redstone en voormalig First Daughter Chelsea Clinton volgende maand in New York in het zonnetje gezet voor hun humanitaire inzet. Zij zullen daarnaast de cover sieren van verschillende versies van het nummer van Variety dat die week uitkomt.

Jessica is uitgekozen vanwege haar inzet voor Planned Parenthood. Blake werkt met de Child Rescue Coalition, die pedofielen wereldwijd traceert en Audra is verbonden aan Covenant House, dat dakloze jongeren in de grote steden van de VS helpt. Gayle, Shari en Chelsea worden geprezen voor hun inspanningen voor respectievelijk arme scholieren, juridische hulp aan minderbedeelden en het ontwikkelen van een gezonde levensstijl bij kinderen.

Tijdens de Power Of Women-viering wordt traditiegetrouw ook het New York Women’s Impact Report gepresenteerd, met daarin de vrouwen in New York die een 'significante impact' hebben gehad op de wereld van media en entertainment.