Robert Downey Jr. gaat Dr. Dolittle spelen

Dolittle, bedacht door auteur Hugh Lofting, heeft de bijzondere gave met dieren te kunnen communiceren. De twaalf boeken rond de arts, die liever dieren als patiënten heeft dan mensen, verschenen tussen 1920 en 1952. Het personage is door de jaren heen onderwerp geweest van een radioshow, een tekenfilmserie, meerdere theaterproducties en een aantal films. De meest populaire daarvan waren die met Eddie Murphy. De komiek kroop in 1998 en 2001 in de rol van de eerste twee Dr. Dolittle-films uit de reeks, waar nog drie films in volgden.

De opnames van de nieuwe film, The Voyage of Dr. Dolittle, staan gepland voor begin 2018, wanneer Downey klaar is met filmen voor de twee Avengers: Infinity War-films.