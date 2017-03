Floortje Dessing weer uit de running

En dus zal Floortje weer rust moeten nemen. "En weer eens gevloerd: iets te hard geleefd denk ik de afgelopen maanden.. even van de radar", tweette ze.

Ben weer eens gevloerd: iets te hard geleefd denk ik de afgelopen maanden.. even van de radar — floortje dessing (@floortjedessing) 21 maart 2017

Eind september 2014 werd Floortje met spoed in het ziekenhuis opgenomen na een reis naar Iran. Ze had er een hardnekkig virus opgelopen. Destijds was ze enkele maanden uit de running.

Of ze nu weer enkele maanden moet toekijken, is nog niet bekend.