Carlo Boszhard kampte met hartproblemen

"Ik ben inmiddels tien kilo afgevallen en regelmatig aan het boksen. Ik ben nu 47 jaar, maar ik voel me 27. Zo zie ik er niet uit hoor, maar zo voelt het dus wel!", zegt hij tegen Shownieuws.

Carlo (47) heeft gemerkt dat hij ouder aan het worden is. "Als je in het ziekenhuis komt te liggen merk je dat je een jaartje ouder bent geworden. Je moet er dan voor zorgen dat je weer fit wordt. Ik denk dat het wel goed is om strak in je vel te zitten, omdat je ook scherper en beter wordt. Daarnaast is het erg gezond", sluit de presentator af.