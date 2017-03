Lodewijk Hoekstra gaat weer tuinieren op tv

Het is volgens de zender een groen lifestyle programma waarbij planten, bloemen en de natuur centraal staan.

Lodewijk: "Ik ben supertrots dat ik nu een programma mag maken waarin ik écht de focus kan leggen op groen. Mensen staan steeds verder van de natuur en de interesse in tuinieren en groen is minimaal tegenwoordig en daar wil ik heel graag verandering in brengen."

Inspiratie

Lodewijk zegt kijkers te willen inspireren. "Met laagdrempelige tuinklussen wil ik mensen laten zien hoe leuk én makkelijk het is om op een duurzame manier met groen aan de slag te gaan." In het programma laat tv-kok Hugo Kennis in zijn eigen tuin zien hoe leuk én makkelijk het is om zelf groente en fruit te kweken. In elke aflevering bereidt hij een gerecht met eigen oogst. Bloemen- en plantenstyliste Sarah Dikker geeft kijkers iedere week tips en adviezen over groen en kleur binnenshuis.

Lodewijk gaat naast tuinieren ook langs bij kwekers. Tevens duikt hij in elke uitzending zijn eigen domein in om te laten zien hoe hij stap voor stap zijn eigen tuin aanlegt.