Schwarzenegger pareert kritiek Donald Trump

"Oh Donald, de cijfers zijn binnen en je wordt weggevaagd", bespot Schwarzenegger Trump in een filmpje op Twitter. Afgelopen weekend werd uit een peiling van Gallup duidelijk dat nog maar 37 procent van de Amerikanen achter Trump staat. Kort na zijn inauguratie was dat nog 45 procent.

"Wauw. Je zit nog maar in de dertig. Maar wat had je anders verwacht?", vraagt Schwarzenegger zich af. "Ik bedoel met het wegnemen van naschoolse activiteiten voor kinderen en tafeltje-dekje-maaltijden voor de armen maak je Amerika niet echt 'great again'."

Schwarzenegger en Trump bekvechten al weken via sociale media. De voormalig bodybuilder en Republikeins politicus was de opvolger van Trump als presentator van The Apprentice. Ze gaven elkaar de schuld van de tegenvallende kijkcijfers. Trump beweerde na het aangekondigde vertrek van Schwarzenegger dat hij ontslagen zou zijn, maar dat ontkende de presentator vervolgens weer.