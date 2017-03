Arie Ribbens weer thuis na ziekenhuisopname

"Ik doe alles voor hem", vertelde ze donderdag aan Shownieuws.

Volgens Cea is het lichaam van de tachtigjarige Arie 'niet in balans'. "Zijn hoofd wil alles, maar zijn lichaam is eigenlijk op." De Polonaise Hollandaise-zanger kan dat maar moeilijk accepteren. "Het is elke dag pakken die je hebt en dan hopen dat het nog heel lang mag duren. Maar daar hebben we geen zeggenschap over."

Arie belandde drie weken geleden in het ziekenhuis nadat hij een maag-darmbacterie had opgelopen, uitgedroogd raakte en een longontsteking kreeg. De voormalig zanger had volgens Cea heel veel ademnood. "Ik vind het al een wonder wat hij allemaal heeft doorstaan."

Eigen bedje

Volgens zijn vrouw is Arie het liefst thuis in het Duitse Uelsen. "Zijn eigen bedje, zijn eigen dingen en zijn eigen eten. Al is het nog zo goed in het ziekenhuis, thuis is altijd het beste toch?" Cea verzorgt Arie zolang ze kan. "Ik kan elke hulp hier in Duitsland krijgen hoor, wat dat betreft is het ook hier heel goed geregeld. Maar zolang ik het zelf kan doen, blijf ik hem verzorgen."

Arie kampt al langer met gezondheidsproblemen. In 2009 had hij longkanker, vorig jaar werd de ziekte opnieuw vastgesteld. Begin december werd de tumor deels verwijderd. Een paar maanden daarvoor, in oktober, onderging Arie een dotter- en stentbehandeling.