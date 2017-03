Bob Dylan liet Elvis in de kou staan

Dat de ex-Beatle en Dylan plannen hadden om opnamen te maken met 'The King' was al langer bekend. Er werd echter gedacht dat Elvis niet kwam opdagen in de studio. Dylan bestrijdt dat. "Wij kwamen niet opdagen", was zijn korte commentaar over het voorval.

De plannen zouden in 1972 zijn ontstaan toen het tweetal een concert van Elvis in New York had bezocht. Het is alleen niet duidelijk wanneer de afspraak voor de opnamen was gemaakt. Dylan zou eind jaren tachtig nog wel met Harrison de studio induiken. Samen met een aantal andere muzikanten waren ze te horen als de 'Traveling Wilburys'. Handle With Care was de grote hit van die band.

Verder vertelt Dylan ook waarom hij een rol in de film Bonnie & Clyde is misgelopen. Het was de bedoeling dat hij de rol van Clyde Barrow op zich zou nemen in de film uit 1967. "De contacten liepen via mijn toenmalige manager. Maar we spraken toen niet met elkaar", zegt Dylan. Het doet de musicus niet zo veel dat hij die rol is misgelopen. Dat hij daardoor de kans is misgelopen om een paar seksscènes met de toen zeer populaire actrice Faye Dunaway op te nemen, deert hem niks.