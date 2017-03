''Ik was zeer emotioneel, want mijn kinderen waren bang dat ik niet meer thuis zou komen'', zegt Bastiaan, die in Duitsland bekendheid geniet als lid van de boyband Caught in the Act. ''Toen ik vorige week naar de dokter ging, omdat ik me zo beroerd voelde, moest ik meteen in het ziekenhuis blijven. Mijn kinderen dachten dat ik even kort zou gaan winkelen, maar ik keerde niet meer terug. Daardoor zijn ze enigszins van streek."

Bastiaan heeft inmiddels toestemming van zijn Nederlandse arts gekregen om het dansen weer op te pakken. Hij wil de Duitse tv-kijkers laten zien wat hij in huis heeft. ''Ik ben niet iemand die klaagt. Ik wil geen slachtoffer zijn. De mensen moeten zien dat ik kom om te dansen en niet om te kletsen."