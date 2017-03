Het optreden van Legend was een van de special acts ter gelegenheid van de 25ste verjaardag van Disneyland Parijs, die dit weekend wordt gevierd. Het concert ging vooraf aan de première van de nieuwe avondshow Illuminations. Op het grote kasteel van Doornroosje worden tijdens het spektakel fragmenten uit onder meer Pirates of the Caribbean, Star Wars en de nieuwe live action-versie van Beauty and the Beast geprojecteerd.

Magical night at Disneyland Paris! Een bericht gedeeld door John Legend (@johnlegend) op 25 Mrt 2017 om 12:42 PDT

Illuminations maakt gebruik van lichteffecten, fonteinen, speciale effecten, vuurwerk en 'mapping', de nieuwe technologie die het dus mogelijk maakt om beelden op grote oppervlakten te projecteren.

Ter gelegenheid van het jubileum introduceert het pretpark veel nieuwe programma-onderdelen en hebben veel attracties een grote opknapbeurt gehad. Ook hebben de Star Wars-films een grotere rol op het terrein gekregen. Beauty and the Beast is vanaf donderdag in de Nederlandse bioscopen.