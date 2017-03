Op Instagram deelt de zangeres en voormalig jurylid van X Factor een foto van Liam en de baby. In de tekst bij de foto vertelt Cheryl dat het jongetje nog geen naam heeft. “Maar hij heeft nu al onze harten gestolen.” Verder schrijft ze dat ze zeer gelukkig zijn met hun kindje.

On Wednesday 22nd March Liam and I became parents to an incredibly beautiful, healthy baby boy, weighing 7lb 9 and looking like a dream. Although he still doesn't have a name he is already stealing hearts. We are all madly in love and overwhelmingly happy with our little arrival. Happy Mother's Day to all the mothers around the world. A day that now has a different meaning to me forever Een bericht gedeeld door Cheryl (@cherylofficial) op 25 Mrt 2017 om 1:25 PDT

Het was al een tijdje duidelijk dat Cheryl zwanger was. Het stel liet in de media echter niets los over de zwangerschap en daardoor werd er flink over gespeculeerd in de Britse roddelpers.