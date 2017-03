De beelden, die werden uitgezonden tijdens een reclameblok van The Voice U.K., worden veelvuldig besproken op social media.

Te zien is hoe Harry in een donkere ruimte vol rook naar een deur loopt en die opendoet. Vervolgens valt fel licht de kamer in en is de datum 7 april te zien. Britse en Amerikaanse muzieksites houden het erop dat Harry die dag met zijn eerste solosingle komt, maar het filmpje maakt niet duidelijk wat er over een kleine twee weken verschijnt.

Dat Harry aan solomateriaal werkt, is geen nieuws. Nadat One Direction afgelopen zomer aankondigde een pauze te nemen, werd in juni duidelijk dat Harry zijn krabbel onder een platencontract had gezet.