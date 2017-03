Ambulancehelikopter prins William botst bijna

Hun ambulancehelikopter, waarin ook William geregeld vliegt, botste tijdens een vlucht op een haar na tegen een drone. Dat blijkt volgens The Telegraph uit een verslag van UK Airprox Board, dat bijna-botsingen in het Britse luchtruim onderzoekt.

Volgens UK Airprox Board kon een botsing “slechts ternauwernood vermeden worden” en is het “puur toeval” dat het niet tot een treffen kwam. Het incident deed zich voor op 26 augustus om 07.45 uur toen de helikopter op bijna 580 meter hoogte vloog. Aan boord van de ambulancehelikopter zaten twee piloten en drie man medisch personeel. Prins William was niet aan boord.

De politie werd ingeseind, maar slaagde er niet in de bestuurder van de drone te lokaliseren. Het onbemande luchtvaartuigje vloog veel hoger dan in het Verenigd Koninkrijk is toegestaan.