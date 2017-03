De broer van koning Filip kreeg met zijn gezin een voorproefje van het nieuwe strippretpark Comics Station.

Laurent zijn vrouw Claire en hun kinderen Louise, Nicolas en Aymeric probeerden enkele van de zestig attracties rond Belgische striphelden. Zo nam het gezin plaats in de 4D achtbaan van Lucky Luke.

Het park deed de prins denken aan Disneyworld, vertelde hij aan het lokale ATV. “Dat doet mij denken aan Walter Disney die een pretpark had uitgevonden niet alleen maar voor de kinderen, maar ook voor de ouders.”

Bezoekers die plaats willen nemen in de teletijdmachine van professor Barabas of in het bos een feestje willen bouwen met De Smurfen, moeten nog even geduld hebben. Comic Station, dat te vinden is in het Centraal Station van Antwerpen, opent op 9 april zijn deuren voor het publiek.