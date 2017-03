Op de foto is te zien hoe Nicolette op bed een boek ligt te lezen. Daarbij heeft ze een spannende outfit aan.

"Ik heb mijn eigen Boekenbal", zo laat ze weten. Het is een verwijzing naar het Boekenbal dat vrijdag werd gehouden in Paradiso in Amsterdam. Het thema was verleiding.

Zondag werd ze door haar gezin getrakteerd op een ontbijtje op bed. "Vandaag the sunny side up please! #ontbijtopbed #ikbenerweerhoor #fijnedagallemaal."

Een bericht gedeeld door Nicolette Kluijver (@nicolettekluijver_) op 25 Mrt 2017 om 10:28 PDT

De presentatrice maakte in februari bekend dat er een voorstadium van longkanker bij haar geconstateerd was. Na een operatie wist ze eerder deze maand te melden dat ze schoon is en weer naar huis mocht.