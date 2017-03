Dat meldt een bron aan OK! Magazine. Vivienne zou op dit moment zelfs last hebben van slaapproblemen. "Angelina blijft de hele nacht bij haar. Toen ze met de kinderen in februari in Cambodja was, mocht alleen Vivienne bij haar in bed slapen. Ze neemt haar nog steeds op de arm en draag haar overal heen. Ze houdt Viv eigenlijk altijd in het oog."

Dat Angelina zich zoveel om Vivienne bekommert, zou de andere kinderen jaloers maken. "Zij voelen zich achtergesteld. Zahara is een echt mamakindje en is heel erg jaloers. Ook Viviennes tweelingbroer Knox begrijpt niet waarom alles om haar draait."