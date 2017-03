Sterren boos op United om weigeren leggings

De twee jonge vrouwen kregen de keuze om zich om te kleden of ze zouden worden verwijderd van de vlucht, meldt People.

Een mede-reiziger twitterde over het incident, dat vervolgens een storm aan reacties losmaakte op Twitter. Chrissy Teigen reageerde verbaasd: "Ik heb eerder met United gevlogen met alleen een jurkje aan", aldus het supermodel die grapte dat ze volgende keer alleen een spijkerbroek en sjaal aan boord zal dragen.

I have flown united before with literally no pants on. Just a top as a dress. Next time I will wear only jeans and a scarf. — christine teigen (@chrissyteigen) March 26, 2017

Komiek Sarah Silverman liet zelfs weten van maatschappij te veranderen. "Ik vlieg heel vaak. Sta op het punt in april op tournee te gaan en ik wissel al mijn vluchten met United voor een andere airline", aldus Silverman. Ook acteur Andy Richter en William Shatner maakten grappen ten koste van de vliegmaatschappij.

Hey @united I fly a LOT. About to go on tour all April and changing all my @united flights to other airlines — Sarah Silverman (@SarahKSilverman) March 26, 2017

United reageerde via Twitter op de ontstane commotie en zei dat de luchtvaartmaatschappij het recht heeft om passagiers te weigeren die geen schoeisel of gepaste kleding dragen. Later vulde de airline hun verklaring aan dat de twee jonge dames in kwestie vlogen op een speciaal tarief voor familie en vrienden van medewerkers van de luchtvaartmaatschappij en dat er dan een strenger kledingvoorschrift geldt.