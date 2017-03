100-jarige Kirk Douglas komt met boek

Zo weet Daily News.

Douglas, die in december 100 jaar is geworden, ontsnapte in 1958 aan de dood. Hij zou een prijs krijgen uit handen van de voormalige Amerikaanse president Harry S. Truman. Douglas moest daarvoor naar New York vliegen. Zijn vrouw Anne had een slecht gevoel bij de vlucht en smeekte hem niet te gaan. De acteur besloot de volgende dag, na een lange ruzie, af te zien van de reis. Het vliegtuig stortte neer in New Mexico, op weg naar New York. "Je hebt mijn leven gered", zegt Douglas in tranen tegen zijn vrouw en belooft haar intuïtie nooit meer in twijfel te trekken.

Douglas trouwt in 1943 met Diana Dill met wie hij twee zoons krijgt, onder wie acteur Michael Douglas. Het huwelijk loopt in 1951 op de klippen. In 1954 trouwt hij met de Duitse Hannelore Marx die hij ontmoet op de set van de film Lust for Life. Ze besluiten samen in de VS te gaan wonen en Marx veranderde haar naam in Anne Buydens. Het stel krijgt twee zoons, Peter en Eric. Die laatste overleed in 2004 onverwacht aan een overdosis verdovende middelen in combinatie met alcohol.

In het boek is Douglas ook openhartig over zijn relatie met Stanley Kubrick tijdens het filmen van de klassieker Spartacus. De beroemde regisseur en Douglas hadden zoveel ruzie dat Buydens zei dat ze samen een psychiater moesten bezoeken.