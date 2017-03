De show maakt onderdeel uit van een Europese tournee rond zijn laatste album Darkness and Light. Legend doet behalve Amsterdam ook steden als Londen, Manchester, Luxemburg, Berlijn, Kopenhagen, Brussel, Parijs en Barcelona aan.

Voor Legend wordt zijn concert in Amsterdam zijn tweede in de Ziggo Dome. In oktober 2014 gaf hij er ook al eens een optreden. De kaartverkoop voor de show in september begint vrijdag.