Van de zangeres en rapper waren beelden gemaakt op de Westminster Bridge, slechts een paar dagen voordat de dader er met zijn auto slachtoffers maakte.

"Iedereen die betrokken is bij het project en het nieuws hoorde, was geschokt en vindt het ongepast om de beelden te gebruiken", zegt een bron tegen The Sun. "De andere beelden die zijn opgenomen in Londen halen het wel maar de scènes op de brug worden er hoogstwaarschijnlijk uitgeknipt."

May God protect everyone in London. Hate hearing this sad news. Sending my condolences to the victims' families. — NICKI MINAJ (@NICKIMINAJ) 22 maart 2017

Nicki deelde vorige week al enkele foto's die waren gemaakt op de brug via Instagram. Op de dag van de aanslag reageerde de zangeres geschrokken. "Moge God iedereen in Londen beschermen", twitterde ze. "Vreselijk om dit verdrietige nieuws te horen."