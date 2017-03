De Italiaan, die componist, dirigent en arrangeur was, stond bekend om zijn grote vermogen tot fluiten. In 1964 werd hij 'gerekruteerd' door collega-componist Ennio Morricone, die verantwoordelijk werd voor de soundtrack van films als A Fistful of Dollars, For a Few Dollars More en Once Upon a Time in the West.

Alessandroni bespeelde verschillende instrumenten en is ook fluitend en op gitaar te horen in de muziek van The Good, the Bad and the Ugly. Hij werkte eveneens samen met Nino Rota, bekend van onder meer films van Federico Fellini.