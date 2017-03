Bij de schietpartij raakten drie mensen gewond. Fetty Wap zelf liep geen verwondingen op.

Volgens TMZ houdt de politie Raheem Thomas verantwoordelijk voor de schietpartij in Paterson in New Jersey. Thomas is ook de man die op Instagram een foto plaatste van een deel van de buit, een ketting van Fetty met daaraan de cijfers 1738, de bijnaam van zijn ploeg. Thomas beweert de ketting niet zelf gestolen te hebben, maar maakte er op Instagram dus wel goede sier mee.

Bronnen van TMZ zeggen dat Thomas en Fetty al jarenlang een diepgewortelde vete uitvechten over elkaars muziek. Fetty werd bedreigd en gewaarschuwd weg te blijven uit Paterson, al is het zijn woonplaats. Thomas wordt niet verdacht van inbraak, maar alleen van wapenbezit en de schietpartij.