"We hebben afgelopen vrijdag na wat onderzoeken de uitslag gekregen. Er zitten geen tumorcellen meer in mijn lijf", zo vertelt ze aan RTL. En dat betekent dus dat ze schoon is verklaard.

Eerder dit jaar startte de behandeling tegen longkanker. In 1999 kreeg ze voor het eerst last van de ziekte; door botkanker moest haar onderbeen geamputeerd worden. Daarna keerde de kanker meerdere keren terug.

Tijdens de Paralympische Spelen van 2014 in Sotsji won Bibian een gouden medaille.