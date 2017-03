''We wilden jullie verrassen met nog één nummer van ons album. The One is het eerste nummer op de plaat. We hopen dat jullie het mooi vinden'', laat het Amerikaanse dj-duo weten op Twitter.

Memories...Do Not Open wordt vrijdag 7 april uitgebracht. Het Amerikaanse dj-duo begint een week later een tournee van veertig shows in de Verenigde Staten.

Alex Pall en Drew Taggart braken in 2014 door met de single #Selfie. Vervolgens scoorde het Amerikaanse dj-duo met Roses en Don’t Let Me Down. Hun hit met Halsey, Closer, stond in het najaar hoog in de Nederlandse hitlijsten en dit jaar scoorden ze een hit met Paris en Something Just Like This.