Dit meldt Variety. O’Shea Jackson Jr. speelde eerder de rol van zijn vader Ice Cube in Straight Outta Compton over de hiphopgroep N.W.A. Dat was zijn acteerdebuut.

Eerder is al bekend gemaakt dat Millie Bobby Brown, Kyle Chandler en Vera Farmiga deel uitmaken van de cast van Godzilla 2. Volgens Variety is de Japanse acteur Ken Watanabe waarschijnlijk de enige van de originele cast uit 2014 die terugkeert in het volgende deel.

De vervolgfilm moet in maart van 2019 in première gaan. De derde film uit de reeks, Godzilla vs. Kong, staat gepland voor het voorjaar van 2020.