In aanloop naar de uitreiking in de Passenger Terminal Amsterdam zijn in twaalf categorieën de winnaars al bekend. Zo is Eva Jinek al uitgeroepen tot beste presentator. Haar talkshowcollega Jeroen Pauw kreeg op zijn beurt van Eva een award voor zijn programma 5 Jaar Later in de categorie beste actuele programma.

Waldemar Torenstra reikte al het tv-beeld in de categorie beste script voor een dramaserie uit aan Pieter Bart Korthuis voor Vechtershart. De serie zelf maakt nog kans op een beeld in de categorie beste dramaserie. Datzelfde geldt voor The Amsterdam Project: Beau van Erven Dorens heeft de award voor beste nieuwe format al op zak, maar zijn daklozenprogramma is ook genomineerd in de categorie beste reality.

Dinsdag worden de winnaars in nog zes categorieën bekendgemaakt tijdens de uitreiking van de tv-beelden 2017 en ontvangt Linda de Mol de Beeld en Geluid Oeuvre Award.